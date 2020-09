Mistero sul numero di maglia di Achraf Hakimi, l’esterno acquistato dall’Inter nelle scorse settimane dal Real Madrid (ma era in prestito al Borussia Dortmund, avversario dei nerazzurri proprio nell’ultima Champions). Il giocatore indosserà la maglia numero 55, anzi no. Giallo in casa nerazzurra dopo che in mattinata i canali social del club hanno ufficializzato il numero del marocchino salvo poi rimuovere tutto.



Quali sono i motivi? Con molta probabilità un ripensamento di Hakimi che starebbe aspettando un altro il numero, magari il 2, che indossa in Nazionale, con il Marocco. Ovviamente in caso di uscita di Godin, vicino al Cagliari. Molti tifosi sul web hanno fatto riferimento a Yuto Nagatomo che ha indossato il 55 per sette anni, ma in realtà il giapponese non c’entra nulla.



Ora bisognerà aspettare la scelta ufficiale dell’ex Borussia Dortmund, pronto a iniziare questa nuova avventura alla corte di Antonio Conte. Mentre il club di viale Liberazione è impegnato su due fronti: Vidal, che sembra più vicino (rinuncia all’ultimo anno di contratto con il Barcellona), e Kanté. Per il centrocampista del Chelsea, campione del Mondo con la Francia a Russia 2018, servono almeno 50 milioni di euro e…tanta pazienza. Ultimo aggiornamento: 16:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA