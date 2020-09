La federazione della Repubblica Ceca, con un tweet, ne ha annunciato la cancellazione. L’Uefa, nemmeno un’ora dopo, ha spiegato che la partita tra la nazionale di Silhavy e la Scozia si giocherà. È giallo attorno alla partita di Nations League che si dovrebbe, condizionale d’obbligo, disputare lunedì sera. La Repubblica Ceca ha due giocatori in isolamento (Schick e Soucek) dopo che gli stessi hanno avuto dei contatti con un membro dello staff risultato successivamente positivo. E questa mattina ha spiegato che la gara è stata rinviata.



IL TWEET



“La nazionale non giocherà contro la Scozia lunedì a causa dell’attuale situazione Covid-19. La squadra conclude la preparazione con effetto immediato dopo la vittoria contro la Slovacchia”. Un annuncio di pochi caratteri per spiegare il rompete le righe e che i convocati torneranno a disposizione dei propri club di appartenenza. Segnale che la situazione all’interno del gruppo squadra non è delle migliori e che quindi ci potrebbe essere la positività di altri calciatori. La paura di un focolaio è alta. Ma passano pochi minuti e la Uefa risponde.



SI GIOCA



La Uefa ha detto a chiare lettere che la partita si disputerà come da programma. Domani la Scozia partirà alla volta di Olomuc dopo la seduta odierna e lunedì scenderà in campo. Ma bisogna capire se la Repubblica Ceca ci sarà, visto che è di chiara lettura il fatto che gli allenamenti sono stati sospesi in maniera immediata. Rimane in atto però la questione relativa alle modalità di annuncio di una decisione del genere. È evidente la mancata comunicazione tra le parti e, i tempi così ridotti di risposta da parte della Uefa, ne sono la prova. La situazione comunque rimane in aggiornamento.

