Morto Ventrone, l'omaggio di Capello e dei Cannavaro alla camera ardente

Il Tottenham ricorda Giampiero Ventrone, il preparatore atletico del club inglese scomparso per forma di leucemia fulminante a 62 anni, prima della partita di Premier League in programma sabato 8 ottobre alle ore 18.30 in casa del Brighton, squadra allenata da Roberto De Zerbi.

Intanto tanti personaggi del calcio si sono recati presso la camera ardente di Ventrone allestita presso l'Ospedale Fatebenefratelli, dove è morto nei giorni scorsi: Fabio Capello, Fabio e Paolo Cannavaro, Morgan De Sanctis e Davide Lippi hanno reso omaggio all'amico.