Napoli-Atalanta, Gasperini non si fida: «Spalletti non sarà distratto»

«Dobbiamo cercare di fare punti su tutti i campi, ci andiamo a scontrare contro una squadra che ha fatto qualcosa di straordinario e che certamente vincerà il campionato visto il margine così ampio sulle altre», così Gian Piero Gasperini prima di Napoli-Atalanta di domani al Maradona «Sono tutti a disposizione, tranne Koopmeiners e Vorlicky. Qualcuno ha preso qualche colpo, ma si stanno allenando con la squadra da inizio settimana. Ho sensazioni positive: andiamo a Napoli con lo spirito giusto, vogliamo fare la nostra prestazione».

«Non giochiamo da soli, vorremo sempre fare dei gol, ma c'è anche l'avversario. Nessuno gioca più a difendersi, le partite vanno interpretate per quelli che sono i 90 minuti, ma contro chiunque. Il Napoli ha un tasso tecnico importante, tanto è vero che sta facendo un campionato straordinario. Vedendo l'Europa ha grandi chance di andare molto avanti anche in Champions» ha continuato in conferenza «Napoli distratto dalla Champions? Non credo, hanno riposato tutta la settimana, arrivano dalla partita con la Lazio, hanno avuto la possibilità di concentrarsi sulla gara».