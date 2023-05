Gigi Simoni, il figlio Leonardo si diploma osservatore a Coverciano

Un altro Simoni nel calcio. Leonardo Simoni, figlio di Gigi - l'ex allenatore di Inter e Napoli scomparso tre anni fa - e di Monica Fontani, si è diplomato osservatore presso la scuola di Coverciano. È stato uno dei migliori allievi del corso organizzato da Corrado Zunino, che nel passato ha lavorato anche nel Napoli.

Gigi Simoni, vincitore della Coppa Uefa '98 alla guida dell'Inter, è stato il tecnico degli azzurri in due stagioni. Nel '96-'97 arrivò alla semifinale di Coppa Italia prima di essere esonerato dal patron Ferlaino perché si era accordato proprio con il club nerazzurro per la successiva stagione. Nel 2003-2004 venne convocato al capezzale della squadra che era in serie B e la guidò in un campionato che si concluse con una sofferta salvezza: poche settimane dopo il club fallì.