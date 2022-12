​«Sono una manica di ladri», Gimenez rischia 15 giornate di squalifica dopo eliminazione Uruguay

José Maria Gimenez rischia fino a 15 giornate di squalifica per la sua reazione davanti alle telecamere dopo l'eliminazione dell'Uruguay dal Mondiale. Complice la vittoria all'ultimo respiro della Corea del Sud contro il Portogallo, il successo della Celeste sul Ghana non era bastato per accedere agli ottavi, con grandi recriminazioni da parte dei giocatori uruguaiani al fischio finale.

Tra i più nervosi Cavani, che con un pugno aveva abbattuto il monitor del Var a bordocampo, e Gimenez: il difensore dell'Atletico Madrid insieme ad altri compagni di squadra prima insegue, circonda e aggredisce verbalmente l'arbitro mentre sta per imboccare il tunnel degli spogliatoi, per poi perdere la testa mentre le telecamere le inquadrano: «Una manica di ladri… sono tutti una manica di ladri!», le sue parole, arricchite da insulti vari. Fino a quell«'inquadratemi pure» in segno di sfida.