La Germania ci fa le pulci, un corrispondente dall'Italia demolisce la nostra Serie A, che definisce «Noiosa, poco competitiva nel calcio europeo, minacciosamente indebitata, con stadi vecchi: tutti problemi strutturali aggravati dalla pandemia». Lo scrive oggi la «Frankfurter Allgemeine» in un editoriale del corrispondente dall'Italia Matthias Rub. Seondo la Faz è sempre «tutto come al solito: scudetto alla Juve» che però in Champions League si è «fermata agli ottavi contro il Lione. L'ultima vittoria per la Juventus in Champions è stata un quarto di secolo fa. I colori dell'Italia hanno brillato l'ultima volta dieci anni fa, quando ha vinto l'Inter». L'unica ventata di novità, «in casa e in Champions League, è stata la rinfrescante rosa offensiva dell'Atalanta Bergamo: una squadra senza stelle e arie attorno all'allenatore Gian Piero Gasperini, che non si fa trascinare solo dal temperamento». Ultimo aggiornamento: 15:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA