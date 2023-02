Giovane portiere belga muore dopo aver parato un rigore

https://www.facebook.com/kvcWinkelSportOfficial/posts/643952561063157

Arne Espeel, portiere belga di 25 anni, è morto, pochi istanti dopo aver parato un rigore.

Il portiere, secondo la stampa del Paese, si è sentito male in campo durante una partita tra la sua squadra, il Winkel Sport B, e l'SK Westrozebeke, ed è finito a terra privo di sensi.

L'arbitro ha interrotto il match ed Espeel è stato subito soccorso e trasportato in ospedale, ma è deceduto poco dopo. I suoi genitori e il fratello erano presenti allo stadio per assistere alla partita.

«Winkel Sport è profondamente dispiaciuto per la morte improvvisa del portiere Arne Espeel. Rivolgiamo alla sua famiglia e ai suoi amici le nostre più sentite condoglianze per questa grande perdita. Il calcio non è più così importante per un po'», si legge nella dichiarazione di Winkel Sport sui social media.