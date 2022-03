Giroud mostra la ferita di Napoli: «Sto bene, sono un guerriero»

Ha fatto il giro della rete in poco tempo la ferita di Olivier Giroud subito dopo lo scontro con Kalidou Koulibaly. L'impatto tra i due è stato forte per tutto il match e alla fine la punta francese ha anche beffato il difensore azzurro con il gol che è valso la vittoria per il Milan al Maradona.

Al rientro agli allenamenti di Milanello, Giroud ha anche mostrato la ferita ai tifosi rossoneri presenti: «Sto bene» ha detto l'attaccante a chi gli ha chiesto le sue condizioni «Sono un guerriero».