Olivier Giroud trascina il Milan nell'ultimo test estivo prima dell'esordio in campionato (lunedì 23 agosto contro la Sampdoria). L'attaccante francese ha messo a segno una doppietta nella sfida giocata contro il Panathinaikos al Nereo Rocco di Trieste, vinta dai rossoneri per 2-1. Senza gli infortunati Ibrahimovic e Kessie, per il tecnico Stefano Pioli è stata l'occasione per le ultime prove verso la gara contro i doriani: buone risposte in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati