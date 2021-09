Dopo la doppietta al debutto davanti al pubblico di San Siro, per Olivier Giroud, nuovo numero 9 del Milan, arrivano delle cattive notizie. Il francese, infatti, è risultato positivo al covid dopo un tampone molecolare effettuato a domicilio, ad annunciarlo è lo stesso club rossobero in una nota. «Le autorità sanitarie locali di competenza - si legge nel comunicato - sono state subito informate. Il giocatore sta bene ma deve rimanere in isolamento fiduciario. Si precisa che Olivier non ha avuto contatti con il resto della squadra dalla gara di

campionato contro il Cagliari».