Gli E-sports in cattedra all'università di Salerno

Nonostante le oggettive difficoltà del momento, continuano gli incontri formativi telematici organizzati dalla Comitato Scientifico Cattedra di Diritto dello Sport (Prof. Salvatore Sica, Prof. Giovanni Sciancalepore, Prof. Luis Vizino – Dipartimento di Scienze Giuridiche – dell’Università degli Studi di Salerno. Dopo la lezione – testimonianza resa la scorsa settimana dal Prof Sandulli, Presidente della Corte Sportiva d’Appello FIGC e Professore presso l’Università di Roma 4 – stamattina è stato l’Avv.Pierfilippo Capello (figlio del noto mister Fabio e componente dello Studio OSBORNE CLARKE) ad intrattenere i corsisti con un WEBINAR improntato sulla disciplina, ancora in via evolutiva dei cosiddetti E-SPORTS, che in questo lungo periodo di stop delle competizioni sportive professionistiche stanno diventando nuova passione per tanti italiani.





CHE COSA SONO

(Gli E-Sports sono conosciuti in Italia come sport elettronici o giochi elettronici competitivi. Si tratta di piattaforme di gioco virtuale create mediante l’uso di sistemi elettronici o informatici e fondate in ogni loro fase sull’interazione uomo-computer. L’elemento competitivo sta alla base della stessa definizione di E-Sports: la sfida può avvenire tra un giocatore e un software o tra semplici giocatori, disposti in singolo o schierati in squadre alla conquista di un obiettivo comune. Principali tipi di E-Sports sono: gli RTS (videogiochi strategici in tempo reale); i Picchiaduro (in inglese fighting game);gli FPS o SPARATUTTO IN PRIMA PERSONA; gli MMO (Massively Multiplayer on line); Simulatori di guida e di discipline sportive.





LA LEZIONE

In particolare, è stata ribadita la mancanza ad oggi di una regolamentazione omogenea ed unitaria a livello internazionale che vada a disciplinare la pratica di tali attività, le quali vengono talvolta sottoposte al rispetto di disposizioni interne. È il caso, ad esempio della Francia, laddove prevedendo la legge n. 1321/2016 la costituzione di una Repubblica digitale per il riconoscimento dei contratti di lavoro stipulati con cyber atleti, il giocatore professionista viene definito come “qualsiasi persona la cui attività remunerata comporti la partecipazione a concorsi di videogiochi in un collegamento di subordinazione giuridica con un’associazione o impresa che beneficia di una licenza del Ministro Responsabile del digitale”. E’ stata altresì rimarcata l’assenza di una normativa generale anche in tema di e-doping, da intendersi quest’ultimo come la manipolazione dei software o degli hardware tese ad avvantaggiare un determinato giocatore nei confronti del proprio avversario . A tal proposito l’avvocato Capello, partendo dal caso Friesen ( primo caso di doping in una competizione e-sportiva mediante l’utilizzo di psicostimolanti) ha evidenziato che la ESL (uno dei maggiori produttori organizzatori/produttori di videogame) nel 2015 cominciò ad intraprendere una campagna di controlli a campione con la collaborazione della francese Nationale Antidoping Agentur (NADA). Attualmente la più importante associazione che unisce numerose leghe, società, organizzatori e sponsor nella lotta al doping e-sportivo è la ESIC (Esports Integrity Coalition), ma è chiaro che l’autoregolamentazione non può bastare quando l’interesse principale da tutelare è rappresentato dalla salute psico-fisica degli atleti. Altro tema oggetto del seminario è stato poi quello relativo alla impossibilità di poter individuare allo stato attuale un Organo Competente a dirimere eventuali controversie che potrebbero sorgere tra players, gamers, società e organizzatori. Si è fatto cenno, infine, anche alla presenza degli E-Sports in Italia, ed in particolare: - a ” GIOCHI ELETTRONICI COMPETITIVI” ,dal 2014 ente riconosciuto dal CONI a occuparsi della regolamentazione degli sport elettronici e dell’organizzazione di tornei; -alla Federazione Italiana Taekwondo che è stata la prima a riconoscere gli sport elettronici come vera e propria attività sportiva; - ai 7 clubs appartenenti alle Leghe di Serie A e B in ambito calcistico che hanno tesserato un campione di E-SPORTS ( si tratta di SAMPDORIA, ROMA, GENOA, EMPOLI, CAGLIARI, PESCARA E PERUGIA) All’incontro hanno partecipato, oltre all’Avv. Capello, il Professore Salvatore Sica, il Professore Giovanni Sciancalepore (entrambi co-titolari della Cattedra di diritto dello Sport –Dipartimento di Scienze Giuridiche- UNISA) e il prof. Luis Vizzino (docente a contratto presso la Cattedra Diritto dello Sport –Dipartimento Scienze Giuridiche – Unisa). E’ intervenuto il Prof. Paco D’onofrio (Università degli Studi di Bologna). © RIPRODUZIONE RISERVATA