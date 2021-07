Dopo due minuti già cambia il risultato di Italia-Inghilterra. E il merito sembra tutto di Southgate, visto che l'assist per il gol di Shaw è di Trippier. Da terzino a terzino, quindi, con la difesa azzurra che si fa trovare impreparata. L'errore sembra di Di Lorenzo, che stringe troppo in area: lì però c'era il pericolo Kane e il terzino del Napoli si è spostato in area accanto a Bonucci. Il colpevole principale sarebbe Chiesa, che avrebbe dovuto fare la diagonale e coprire la discesa di Shaw. Il terzino del Manchester United ha colpito col sinistro tutto solo sul secondo palo, portando avanti l'Inghilterra e facendo esplodere Wembley. Il suo è il gol più veloce della storia delle finali degli Europei.

