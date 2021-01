Il Papu Gomez dice addio all'Atalanta e vola in Spagna. Giocherà al Siviglia, Monchi l'ha voluto per rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione e della doppia sfida agli ottavi di Champions contro il Borussia Dortmund: «A volte le cose succedono. Farei tutto di nuovo, adesso l'Atalanta è nelle top d'Europa - ha detto all'aeroporto di Bergamo ai microfoni di Sky Sport - I tifosi mi mancheranno tanto, mi dispiace. Per me Bergamo è nel mio cuore, la mia città, casa mia: ci rivedremo presto, sicuramente». Poi sui Percassi: «Ho parlato con loro e sanno cosa penso, il mio sentimento e quanto voglio bene a tutti - ha chiuso -. Anche con Gasperini? Certo, certo».

Ultimo aggiornamento: 14:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA