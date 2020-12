Polemica via solcial. La storia di Gomez non finisce qui. Primo tempo in panchina per il Papu Gomez, intercettato dalle telecamere di Sky mentre si sedeva in panchina cantando l'inno della Juventus. La cosa non è passata inosservata e sui social già monta la polemica. Ora Gomez si scaldando ed è verosimile che Gasperini lo faccia entrare. Prima del fischio finale, il ds bianconero aveva però escluso un interessamento all'argentino. «Gomez alla Juve? Assolutamente no, è un bravissimo giocatore ed è dell'Atalanta, noi siamo molto contenti dei nostri»

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Ecco il Papu Gomez che canta l'inno della Juve. <a href="https://twitter.com/hashtag/JuveAtalanta?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#JuveAtalanta</a> <a href="https://t.co/MpYIpSL3HX">pic.twitter.com/MpYIpSL3HX</a></p>— Daniele DF (@DanieleBibo) <a href="https://twitter.com/DanieleBibo/status/1339278141722865665?ref_src=twsrc%5Etfw">December 16, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ultimo aggiornamento: 20:41

