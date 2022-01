Inter, Gosens veste il nerazzurro: visite mediche a Milano

Robin Gosens è pronto a diventare un giocatore dell'Inter. L'esterno classe 1994 ha infatti iniziato al centro Coni in mattinata le visite mediche di rito con il club nerazzurro a Milano, prima della firma sul contratto e

dell'ufficialità dell'affare. Gosens arriva all'Inter dall'Atalanta in un'operazione in prestito con obbligo di riscatto a circa 25 milioni, mentre il giocatore dovrebbe firmare un contratto quadriennale.

Per l'altra squadra milanese, arriva l'ufficialità della risoluzione del prestito di Pietro Pellegri con il

Monaco. «Il Club ringrazia Pietro - si legge nella nota - per l'impegno profuso e gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera». L'attaccante ha subito vestito la maglia del Torino (con tanto di foto ufficiale) e tornerà quindi sotto la guida di Juric che lo aveva già allenato ai tempi del Genoa.