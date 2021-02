Otto gol in 120 minuti. Sicuramente emozionante la notte del Nuevo Los Carmenes che metteva contro il Granada e il Barcellona. La squadra andalusa, prossima avversaria del Napoli di Gennaro Gattuso in Europa League, viene però eliminata dalla Copa del Rey dopo la sconfitta bruciante di ieri sera: sopra di due gol, il Granada becca la rimonta negli ultimi minuti del match per poi crollare ai supplementari.

Apre le marcature Kenedy nel primo tempo, in avvio di ripresa il raddoppio del Granada con Soldado. Il Barcellona si spegne sui pali e sulle imprecisioni, ma al minuto 88 è Griezmann a cambiare l'inerzia: Jordi Alba segna il pari in pieno recupero per i supplementari, inaugurati dal gol di Griezmann che completa la rimonta. Il Granada non si arrende e trova il 3-3 con il rigore di Vico, ma nel secondo tempo supplementare De Jong e la doppietta di Jordi Alba segnano il 5-3 definitivo che vale l'eliminazione dal torneo per la squadra di Diego Martinez.

