Un passo falso interno che lascia l'amaro in bocca per il Granada di Diego Martinez. La squadra spagnola - avversaria del Napoli di Gattuso in Europa League il prossimo 18 febbraio - non va oltre lo 0-0 in casa in uno dei posticipi della Liga contro il Celta Vigo.

Non una gara priva di emozioni quella del Nuevo Los Carmenes, ma il pari a reti inviolate non soddisfa di certo Suarez e compagni: il Granada doveva vincere per approfittare del mezzo stop della Real Sociedad (1-1 contro il Villarreal al sabato) e avvicinare così la zona europea, ma dopo il pareggio il 6° posto resta distante ancora tre punti.

