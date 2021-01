Il Granada, avversario del Napoli nel prossimo turno di Europa League, torna a vincere e lo fa in Copa del Rey. Con il campionato spagnolo fermo, la squadra di Diego Martinez era di scena a Malaga per i sedicesimi di finale della competizione iberica e ha avuto la meglio dell'avversario strappando il pass per gli Ottavi del torneo.

Le reti di Vico e Molina hanno indirizzato il match già subito nella prima mezz'ora, poi nella ripresa è arrivata anche la rete di Quintana che sembrava poter riportare in partita il Malaga padrone di casa. Il prossimo 22 gennaio gli avversari del Napoli - la sfida in Europa League il prossimo 18 e 25 febbraio - scopriranno l'avversaria degli Ottavi di finale nel sorteggio in programma.

