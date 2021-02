Il 2-0 dell'andata fa ben sperare, ma Diego Martinez frena il suo Granada. «Nemmeno il più ottimista avrebbe pensato di essere qui dopo un 2-0 all’andata. Ma l’abbiamo meritato. Il Napoli è una squadra forte, importante, ha qualità e esperienza. Lo ha dimostrato anche sette giorni fa», ha detto in conferenza. «Nessuno qui pensa già di aver passato il turno. Non c’è euforia. Servirà la nostra miglior versione, la partita perfetta per poter passare il turno».

«Vedremo quello che verrà fuori dalla partita, non siamo gli unici a scendere in campo domani sera, ci sarà anche il Napoli e dovremo combattere su ogni possesso» ha aggiunto. «Dobbiamo dimenticare quello che è successo giovedì a Granada, è una partita da 180 minuti e bisogna ancora competere ad alto livello dal primo all’ultimo minuto per vincere e passare il turno». Martinez non svela la formazione: «Milla non ci sarà, poi non so chi recupereremo. Proverò a recuperare tutti, ringrazio i sacrifici che sta facendo il gruppo. Abbiamo bisogno di tutti: spero che i tifosi indossino la nostra maglia davanti alla tv e ci sostengano anche da lontano dandoci una grande energia».

Con lui in conferenza anche l'ex Udinese Darwin Machis: «Siamo felici di vivere un momento storico del club e di giocare partite così importanti contro un club come il Napoli. Abbiamo fatto tanti sacrifici per essere qui, dobbiamo continuare per questa strada, lavorare e crescere tanto. Per me, la mia famiglia e per tutta Granada questa partita è un appuntamento storico: me lo sto godendo al massimo, così come stanno facendo i miei compagni. Siamo soddisfatti per la gara dell’andata, il 2-0 ci vede in vantaggio ma nulla è ancora deciso: dovremo dimostrare ancora di meritare il passaggio del turno».

