Gravina, doppio appuntamento in Campania giovedì 18 maggio

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, sarà in Campania giovedì 18 maggio per due eventi. In mattinata, alle ore 11.30, si recherà a Vallo della Lucania per la consegna della tessera di socio onorario della locale sezione del Rotary da parte del presidente Giuseppe Ametrano.

Nel pomeriggio - ore 18.30 - il numero uno del calcio italiano, vicepresidente della Uefa, sarà ad Agropoli per partecipare all'evento «Eroi del calcio» organizzato da Antonio Ruggiero nel teatro De Filippo in una serata dedicata a Paolo Rossi e Gianluca Vialli.