La Super League greca riprenderà la stagione il 6 e 7 giugno dopo la sospensione da coronavirus. Le 14 squadre in campionato hanno concordato all'inizio di maggio le odalità di una ripresa. Si svolgeranno partite dei play off tra le sei squadre meglio piazzate e le partite delle altre otto squadre che ancora mancano per determinare la classifica. Inoltre, sono in calendario anche tre partite di coppa. Ultimo aggiornamento: 14:37