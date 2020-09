Il Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro vince in rimonta per 2-1 il derby col Guangzhou R&F nella prima partita del girone al Dalian Sport Center Stadium aperta al pubblico, erano circa 100 tifosi a testa per squadra presenti sugli spalti. La partita valida per la nona giornata del girone A di Chinese Super League si mette male per la squadra di Cannavaro al 62' quando Huang Zhengyu porta avanti gli avversari, al 74' l'Evergrande trova il pari con Anderson Talisca, al 93' il gol vittoria del brasiliano ex Tottenham e Barcellona, Paulinho. Per omaggiare i tifosi tornati allo stadio dopo la pandemia, i giocatori Evergrande sono andati a ringraziare i fan prima che cominciasse il match mentre l'R&F ha offerto ai tifosi il soggiorno gratuito nel loro hotel a 5 stelle a Dalian. Ultimo aggiornamento: 12:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA