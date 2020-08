«Bisogna vincere perché non so che proverei nel vedere che ancora non è successo. Ci ho provato il primo anno, il secondo, il terzo, il quarto…gli anni in cui sono stato qui. Se posso giocarla, posso vincerla». Dopo il secondo posto conquistato in Premier League e a pochi giorni dal match di Champions League che vedrà il suo Manchester City affrontare il Real Madrid, rivale storico ai tempi del Barcellona, Pep Guardiola torna a parlare in una intervista a DAZN. «Se non la vinco - aggiunge lo spagnolo - avrò fallito ma l'importante è averci provato. Quello che ho vinto non mi dà il diritto morale di saperne di più». Ultimo aggiornamento: 13:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA