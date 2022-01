Il Barcellona avverte il Napoli: «Haaland? Possibile anche subito»

L'inizio di stagione è stato traumatico, ma ora l'anno del Barcellona può cambiare. In campo con la gestione Xavi, fuori dal campo con un mercato importante: «Il Barcellona è tornato. Tutti devono prepararsi perché siamo tornati forti sul mercato e lavoreremo per costruire un top team», ha detto il patron dei catalani Joan Laporta. Il club blaugrana affronterà il Napoli in Europa League il prossimo febbraio.

Laporta non ha chiuso le porte al possibile futuro arrivo di Haaland: «Tutto è possibile se si fanno le cose per bene. E sono sicuro che le faremo. I grandi giocatori tengono sempre in considerazione la possibilità di venire da noi» ha continuato nella conferenza stampa di presentazione di Ferran Torres, primo acquisto del mercato invernale. «Iniziamo con l'acquisto di Ferran, fondamentale per noi e per Xavi che ha dato l'appoggio all'operazione».