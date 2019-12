LEGGI ANCHE

Botti di Capodanno ancor prima della festa. Ilfa il colpaccio e lo fa nel bel mezzo delle festività natalizie assicurandosi, l'attaccante norvegese di 19 anni che tutta l'Europa seguiva e che il Napoli conosce bene avendolo affrontato per due volte quest'anno in Champions League contro il Salisburgo.Un colpo, quello diche diventa del Borussia fino al 2024, che può interessare anche il club azzurro: i tedeschi, infatti, avevano puntato Dries Mertens nelle scorse settimane per rinforzare l'attacco come opzione alternativa, un colpo che ora difficilmente riproveranno in vista del mercato invernale. Il belga aveva comunque già risposto in negativo al Borussia nelle scorse settimane.