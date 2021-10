Hamsik, che gol da centrocampo! Ma l'arbitro gli rovina la festa

Ci aveva messo la firma Marek Hamsik, e lo aveva fatto con la solita classe: un gol direttamente dalla linea di centrocampo, sorprendendo compagni di squadra e avversari, compreso il portiere. Lo slovacco ex capitano del Napoli si è messo in mostra nell'ultimo weekend con il suo Trabzonspor contro il Kayserispor, ma l'arbitro gli ha rovinato la festa: il direttore di gara ha infatti ritenuto il gioco ancora fermo al momento del tiro. Unica consolazione per Hamsik: il Trabzonspor è riuscito a vincere comunque la partita portando a casa tre punti.