Vacanze di Natale in famiglia per Marek Hamsik che non smette di pensare al calcio prima del rientro in Cina il prossimo anno. Lo slovacco, ex capitano del, si è fatto filmare in rete in una partitella tra amici che lo ha visto in un insolito nuovo ruolo per lui, abituato ad avere in mano le chiavi della manovra della squadra.Lo slovacco si è piazzato in porta scherzando con i fan:ha scritto su Instagram. Che non ha nemmeno demeritato: parate d'istinto e con i piedi, bravo a tenere al meglio il senso della posizione tra i pali. Insomma, se proprio dovesse decidere di cambiare vita, è ancora in tempo.