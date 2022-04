Hamsik vede il suo primo scudetto: può diventare campione domenica

Un solo punto manca a Marek Hamsik per riscrivere la storia, un punto che basterebbe allo slovacco e al Trabzonspor per laurearsi campioni di Turchia. Dopo l'ultima vittoria in casa dell'Adana Demirspor, la squadra turca mantiene 11 punti di vantaggio sul Fenerbahce secondo e basterà un pari nel prossimo turno di campionato contro l'Antalyaspor per festeggiare davanti ai propri tifosi. «Ci manca un punto per riscrivere la storia di questo club e di questa città» le parole di Hamsik che si era trasferito in Turchia la scorsa estate dopo l'esperienza semestrale in Svezia.