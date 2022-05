Hamsik campione di Turchia, fa festa anche Napoli

Da ragazzino il mare non l’aveva mai visto. A Banská Bystrica non c'è, come non c’è in tutta la Slovacchia. Forse per questo gli ultimi vent’anni di vita di Marek Hamsik sono stati un lento avvicinarsi al mare che non aveva mai avuto. E tornare a 12 anni si può, anche se in realtà la carta d’identità certifica che tra qualche settimana gli anni saranno 35 e la carriera è quasi alla fine, non all’inizio. Hamsik deve aver pensato a tutto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati