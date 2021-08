La Cina, la Svezia e ora la Turchia. Dopo l'addio al Napoli Marek Hamsik continua a incantare le nuove tifoserie e con la maglia del Trabzonspor, all'esordio in campionato, trova anche il gol: l'ex capitano azzurro - servito da un assist di Gervinho - sigla il quarto dei cinque gol che i turchi rifilano allo Yeni Malatyaspor per la prima vittoria in campionato.

