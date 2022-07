Handanovic rinnova con l'Inter «Un privilegio che continua»

La giornata dei portieri. L'Inter ha ufficializzato il rinnovo del contratto di Samier che ha prolungato fino al 2023. Resterà capitano e titolare e si prepara a vivere un'altra stagione da protagonista, anche se l'Inter ha acquistato un altro portiere, Onana. «È bello rivivere certe cose e certe emozioni. È vero: dieci anni fa sono arrivato in un top club e sono ancora in un top club».

Undicesimo anno in maglia nerazzurra. «Sono molto contento e orgoglioso di essere capitano e giocatore dell'Inter: per me è un privilegio che continua».

Cambi in porta anche nella Fiorentina: arriva Gollini, partirà uno tra Dragowski, seguito in Premier League e Terracciano nel mirino della Lazio. Club biancoceleste che segue anche altri portieri: Luis Maximiano del Granada e Provedel dello Spezia.

Un'altra neo promossa, la Cremonese, ha concluso l'operazione con Radu, il portiere dell'Inter che arriva in prestito. Un'altra neopromossa, il Monza invece va a caccia di un attaccante e Pinamonti e circolano anche i nomi degli svincolati di lusso Cavani e Suarez.