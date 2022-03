Higuain sotto accusa in America: «È distruttivo per i compagni»

«Andasse a quel paese, è così patetico. Ovviamente ha qualità in campo, ma ogni volta che un suo compagno non gliela passa come dovrebbe lui ha un atteggiamento negativo e il suo linguaggio del corpo è terribile». Parola di Fabian Herbers, attaccante dei Chicago Fire freschi avversari dell'InterMiami di Gonzalo Higuain. Nell'ultimo episodio del suo podcast, Herbers ha accusato fortemente l'attaccante argentino ex Napoli e Juventus.

«Non vorrei mai essere un suo compagno. È negativo e distruttivo con i compagni» ha continuato il calciatore della Mls. «Sei tenuto ad aiutarli: dovresti aiutarli e risollevarli in quanto a leader. Sono convinto però che sarà una lunga stagione per il Miami e per Higuain se continua così. Per i giovani che non giocano molto non è un bene. Un buon capitano non guida così il gruppo».