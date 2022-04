Higuain lascia il calcio: «Stop alla fine di questa stagione»

Quella da poco cominciata in America potrebbe essere davvero l'ultima stagione calcistica della carriera per Gonzalo Higuain, l'attaccante argentino 35enne che da qualche anno difende i colori dell'InterMiami in Mls. A confermarlo è stato il papà Jorge Higuain, anche lui ex calciatore: «Non penso che Gonzalo tornerà a giocare in Argentina dopo gli Stati Uniti, anzi mi ha confidato che si ritirerà dal calcio al termine di questa stagione» le parole del Pipa a Tnt Sport.

Si potrebbe dunque concludere una lunga carriera per Higuain, che ha fatto rima anche con Napoli: dal 2013 al 2016 la punta argentina ha giocato in maglia azzurra, dopo gli anni al Real Madrid, raggiungendo anche con la squadra di Sarri il record mai battuto dei 36 gol in un solo campionato di Serie A. Nell'estate 2016 il passaggio choc alla Juventus per oltre 90 milioni di euro, quindi le esperienze poco fortunate tra Milan e Chelsea che l'hanno portato poi fino in Mls.