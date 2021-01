«Sono stata con Higuain qualche tempo fa. Non siamo mai stati fidanzati ufficialmente, c’è stata una frequentazione durata qualche mese. Alla fine è finita perché lui era appassionato alle zozze». Così Manuela Ferrara - ex meteorina del Tg4, modella e showgirl - parla dell'ex attaccante azzurro a Tiki Taka. «Preferiva andare con le zozze. Se è capitato durante la sua esperienza a Napoli? No, dopo. La storia con Cristiano Ronaldo? Non c’è mai stato nulla, mi ha solo scritto un messaggio privato sui social per congratularsi con me. L’ho apprezzato molto».

