«Non è il momento per Gonzalo di tornare al River Plate, ha ancora un anno di contratto con la Juventus e lo vuole rispettare». A far chiarezza sulla volontà del 'Pipità Higuain è il padre dell'attaccante argentino, Jorge, intervistato dall'emittente tv 'Tnt Sports'. «Non mi piace nemmeno parlarne adesso perché si tratta per il momento di una fantasia. Il calciomercato europeo è troppo diverso da quello argentino ed un calciatore come mio figlio non può tornare per il momento al River», prosegue Jorge Higuain. Il giocatore sarà presto in Italia, probabilmente lunedì prossimo. Ultimo aggiornamento: 20:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA