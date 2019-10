Una corsa in ospedale per una Tac di controllo: queste le ultimissime riguardo lo stato di salute di Gonzalo Higuain. Colpito alla testa in uno scontro con il portiere avversario durante il match pareggiato 1- a Lecce, l’attaccante argentino è stato accompagnato all'ospedale Vito Fazzi per dei test di controllo.



Ultimo aggiornamento: 18:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, ha rassicurato Maurizio Sarri nell’immediato post gara. Dopo essere stato soccorso in infermeria per saturare con dei punti la ferita, è poi subito corso in ospedale per scongiurare il peggio. Secondo le prime indiscrezioni non si tratta di nulla di grave, solo controlli precauzionali prima di rientrare a Torino.