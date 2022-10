Higuain ringrazia Napoli e ammette: «Con Sarri il mio anno migliore»

La notizia ha fatto il giro del mondo nelle ultime ore: Gonzalo Higuain lascia il calcio. L'attaccante argentino, da tre stagioni in Mls con l'InterMiami, ha comunicato la sua decisione attraverso una lunga conferenza stampa. Tra le sue parole anche un saluto al Napoli, con cui ha giocato dal 2013 al 2016: «Dopo Madrid, fu il momento di Napoli, una squadra che ringrazierò sempre per tutto quello che abbiamo vissuto insieme e per il modo in cui sono stato trattato negli anni azzurri».

Negli anni d'azzurro, un'ammissione per il Pipita: «Il terzo anno a Napoli è stato il migliore della mia intera carriera. E se ci sono riuscito fu grazie all'allenatore e a quei compagni di squadra. È stato bello poter giocare con quella maglia, conserverò con me momenti indimenticabili. La Juventus era determinata a prendermi e pagare la clausola: diventare il calciatore argentino più pagato di sempre sul mercato è stato un orgoglio per me», ha concluso Higuain.