Higuain smentisce il ritiro dal calcio: «Mio padre avrà capito male...»

Aveva fatto il giro del mondo in poche ore la notizia del ritiro di Gonzalo Higuain. A comunicarla, in una intervista con Tnt sports, era stato Jorge Higuain, papà dell'attaccante che oggi gioca con la maglia dell'InterMiami in Mls. «Non penso che Gonzalo tornerà a giocare in Argentina dopo gli Stati Uniti, anzi mi ha confidato che si ritirerà dal calcio al termine di questa stagione», le parole del Pipa.

Nella notte italiana, però, è stato lo stesso Gonzalo a smentire. «C’è stato un fraintendimento tra noi, in nessun momento io gli ho parlato del mio ritiro» ha detto l'ex attaccante del Napoli. «Avrà capito male, può accadere. In ogni caso non c’è nulla di vero: sono concentrato sul mio club e voglio rispettare il mio contratto fino alla fine. Il ritiro? Arriverà certamente il momento, quando sarà così sarò io a comunicarvelo, nessun altro».