Dopo l'increscioso episodio di una settimana fa al suo esordio in Major League Soccer, con un rigore sbagliato e una rissa procurrata, Gonzalo Higuain si fa perdonare dai suoi nuovi tifosi dell'Inter Miami con un gran gol che vale anche i tre punti. L'ex attaccante di Napoli e Juventus, arrivato questa estate in America, ha segnato una strepitosa punizione che nei minuti finali ha steso i New York Red Bulls.

