Higuain, tripletta da urlo in Mls nel 4-4 della sua InterMiami

Una notte da protagonista, l'ennesima della sua carriera, stavolta però in Mln: se Lorenzo Insigne vive una serata da incubo, l'altro ex azzurro Gonzalo Higuain invece fa il re in America, con una tripletta da urlo che fa la differenza nel pirotecnico 4-4 dell'InterMiami contro Cincinnati. L'argentino, recordman anche con la maglia azzurra, segna in tutti i modi: prima una spettacolare punizione, poi magia in area, quindi il calcio di rigore decisivo per la tripletta.