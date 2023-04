Allegri non si fida dell'Inter: «Troppi elogi fanno perdere equilibrio. Chiesa? In panchina»

Dopo cinque vittorie consecutive la Juve parte favorita nella semifinale di andata di Coppa Italia, ma Allegri non si fida dell’Inter ferita. «E’ una semifinale, è sempre Juventus Inter. Loro sono forti, indipendentemente dal momento che passano. Dobbiamo alzare le antenne, troppi elogi possono far perdere contatto con la realtà. Affrontiamo una squadra forte fisicamente e tecnicamente, dobbiamo stare molto più attenti. Nessun colpo del ko perché è Coppa Italia, difficilmente si chiuderà domani. Il pericolo numero uno viene da noi, dobbiamo stare tranquilli. Non è una finale anticipata, speriamo di arrivarci in finale…».

CHIESA IN PANCHINA «È a disposizione. L’unico controllo è stato in Austria, il ginocchio è a posto. Ha questa infiammazione tendinea, sta meglio e più andrà avanti e meglio sarà. Domani sarà a disposizione e verrà in panchina».

Inter-Juventus, Inzaghi: «Loro secondi? Guardo la classifica attuale. Vlahovic e Di Maria osservati speciali»

SCELTE – «Alex Sandro sta bene, ha fatto allenamento ma difficilmente domani sarà della partita, sarà in panchina. Bonucci sta recuperando, da mercoledì sarà a disposizione e inizierà a fare allenamenti con la squadra. Pogba ieri ha fatto un buon allenamento parziale con la squadra, da mercoledì sarà anche lui un po’ con la squadra. Locatelli è cresciuto molto e ha le caratteristiche per giocare nella Juventus».

INZAGHI «Simone sta facendo un ottimo lavoro all’Inter, come aveva già fatto alla Lazio. L’Inter, indipendentemente da tutto, è una squadra forte. Non sta attraversando un buon momento per i risultati ma è sempre pericolosa, sarà più complicata di quella che è stata la partita di Milano».