Hysaj prende la palla al balzo e si presenta. Sarri non parlerà alla vigilia della sfida col Torino perché squalificato, al suo posto si presenta l’esterno albanese che, meglio di altri, può raccontare e spiegare il calcio dell'allenatore toscano e quanto ancora si dovrà aspettare per vedere la Lazio a pieno regime.

Hysaj: «Ho detto sì per l'allenatore. Immobile uno dei più forti»

Miglioramenti. «Possiamo migliorare ancora, serve un po’ di tempo ma siamo sulla strada buona. I miei compagni sono disponibili per capire ciò che dice il mister, c’è da dire che la Lazio giocava col 3-5-2 e l’ha fatto per tanti anni, per alcuni è difficile cambiare il modulo velocemente. Stiamo migliorando abbastanza».

Da avversari a compagni. «La Lazio ha dato fastidio a tutti in questi anni, ci sono tanti giocatori forti. Ciro Immobile è uno dei più forti, quando ce l'hai contro ti dà parecchia noia, ora dico che sono fortunato a giocarci insieme. Ma non solo lui, ce ne sono tanti, come per esermpio anche Luis Alberto e Milinkovic».

Alla Lazio per Sarri. «Una marcia in più con lui, non ci ho pensato tantissimo sopra».

La sfida al Torino. «È una squadra forte ed é allenata da un tecnico bravo che sa il fatto suo, sarà difficile ma andremo lì convinto di essere anche noi forti perché vogliamo vincere. Il derby? Non ci pensiamo affatto, conta solo il Torino».

La trasformazione di Sarri. «Sinceramente non c’è nulla di diverso proprio no, anzi é ancora più motivato dopo le esperienze che ha avuto. Lo vedo carico, gli piace qui, in campo sta dando quello che dava già a Empoli, sta trasmettendo questa voglia di cambiare modulo e gioco, di andare sui suoi indirizzi. Prima o poi ci divertiremo».