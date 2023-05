I complimenti della Juve: «Congratulazioni al Napoli per lo scudetto»

«Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci: congratulazioni al Napoli per la conquista del suo terzo scudetto»: attraverso il proprio account Twitter, la Juventus ha voluto complimentarsi con il club partenopeo che si è da poco laureato campione d'Italia.

«Congratulazioni al Napoli per la vittoria dello Scudetto: un grande traguardo e un titolo meritato». Il Milan, che ha eliminato il Napoli ai quarti di finale della Champions League, si è complimentato così, via Twitter, con gli azzurri per la vittoria del titolo di campione d'Italia.