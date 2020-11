Ecco i convocati dell'Italia per i tre impegni dei prossimi giorni contro Estonia, Polnia e Bosnia. Le chiamate saranno regolamentate in base alla situazione Covid. Chi è in isolamento dovrà restarci fino al tampone negativo. Il Ct Roberto Mancini ha convocato 41 calciatori: prima chiamata per il centrocampista dell’Atalanta Matteo Pessina e per il difensore del Milan Davide Calabria, con quest’ultimo che aveva partecipato ad uno stage nell’aprile 2017. Torna a vestire la maglia della Nazionale quattro anni e mezzo dopo l’ultima convocazione il centrocampista del Bologna Roberto Soriano. Ritrovano la Nazionale anche Domenico Criscito (ottobre 2018) e Pietro Pellegri, convocato per la prima e unica volta nel settembre 2018.

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan)**, Alex Meret (Napoli)**, Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio)*, Cristiano Biraghi (Fiorentina)*, Leonardo Bonucci (Juventus)**, Davide Calabria (Milan), Domenico Criscito (Genoa)*, Danilo D’Ambrosio (Inter)*, Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri Dos Santos (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain)**, Gianluca Mancini (Roma)*, Angelo Obinze Ogbonna (West Ham), Luca Pellegrini (Genoa)*, Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola (Roma)*,

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter)*, Gaetano Castrovilli (Fiorentina)*, Bryan Cristante (Roma)*, Roberto Gagliardini (Inter)*, Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo)*, Lorenzo Pellegrini (Roma)*, Matteo Pessina (Atalanta), Roberto Soriano (Bologna), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo)*, Federico Bernardeschi (Juventus), Francesco Caputo (Sassuolo)*, Federico Chiesa (Juventus)**, Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenua), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio)*, Lorenzo Insigne (Napoli)**, Moise Bioty Kean (Paris Saint Germain)**, Kevin Lasagna (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna), Pietro Pellegri (Monaco);

* risponderanno alla convocazione in accordo e nei tempi concordati con le autorità sanitarie competenti

**sono autorizzati a raggiungere il raduno martedì 10 novembre entro le ore 22

Il programma

Domenica 8 novembre

Raduno presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano

Lunedì 9 novembre

Ore 11 – Allenamento** presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano

Martedì 10 novembre

Ore 14.30 – Conferenza stampa (Ct e un calciatore)*** presso lo Stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze

Ore 17.45 – Conferenza stampa Estonia (Ct e un calciatore)*** presso lo Stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze

Ore 18.15 – Allenamento Italia** presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano

Ore 18.30 – Allenamento Estonia (aperto ai media i primi 15’) presso lo Stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze

Mercoledì 11 novembre

Ore 20.45 – ITALIA-Estonia (Al termine della gara incontro con i media)

Giovedì 12 novembre

Ore 15.30 – Allenamento (chiuso) presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano

Venerdì 13 novembre

Ore 13.45 – Incontro con la Stampa (calciatori)* presso l’Auditorium del Centro Tecnico Federale di Coverciano

Ore 16 – Allenamento (chiuso)** presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano

Sabato 14 novembre

Ore 11.30 – Trasferimento Firenze-Reggio Emilia

Ore 16.30 – Conferenza stampa Polonia presso lo Stadio ‘Città del Tricolore’ di Reggio Emilia

Ore 17 – Allenamento Polonia (aperto ai media i primi 15’) presso lo Stadio ‘Città del Tricolore’ di Reggio Emilia

Ore 18 – Conferenza stampa Italia presso lo Stadio ‘Città del Tricolore’ di Reggio Emilia

Ore 18.30 - Allenamento Italia (aperto ai media i primi 15’) presso lo Stadio ‘Città del Tricolore’ di Reggio Emilia

Domenica 15 novembre

Ore 20.45 - ITALIA-Polonia (Al termine della gara incontro con i media e trasferimento presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano)

Lunedì 16 novembre

Ore 16.30 – Allenamento (chiuso) presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano

Martedì 17 novembre

Ore 10.45 – Trasferimento Firenze-Sarajevo

Ore 16.30 – Conferenza stampa Bosnia Erzegovina*** presso lo Stadio ‘Grbavica’ di Sarajevo

Ore 17 – Allenamento Bosnia Erzegovina (aperto ai media i primi 15’) presso lo Stadio ‘Grbavica’ di Sarajevo

Ore 17.30 – Conferenza stampa Italia*** presso lo Stadio ‘Grbavica’ di Sarajevo

Ore 18 - Allenamento Italia (aperto ai media i primi 15’) presso lo Stadio ‘Grbavica’ di Sarajevo

Mercoledì 18 novembre

Ore 20.45 – Bosnia Erzegovina-ITALIA (Al termine della gara incontro con i media e rientro in Italia)

Ultimo aggiornamento: 18:30

