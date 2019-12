Ultimo aggiornamento: 20:45

Ora è ufficiale.torna al Milan dopo sette anni. Lo annuncia il club con un comunicato. Ibrahimovic è atteso in Italia il 2 gennaio. «AC Milan - si legge in una nota - comunica di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese ha raggiunto un accordo con il club rossonero fino al termine di questa stagione, con l'opzione di estenderlo per la stagione successiva».«Ibrahimovic - spiega il Milan nel comunicato - sarà a Milano giovedì 2 gennaio per sostenere i test medici necessari alla regolare formalizzazione dell'accordo, per poi unirsi ai nuovi compagni di squadra per i primi allenamenti. Una volta ufficializzato il contratto, verrà organizzata la conferenza stampa di presentazione».«Sto tornando in un club che rispetto enormemente e in una città che amo. Lotterò con i miei compagni di squadra per cambiare il corso di questa stagione e farò di tutto per centrare i nostri obiettivi». Sono le prime parole, diffuse sul sito del club rossonero, di Ibrahimovic, nuovo acquisto del Milan.