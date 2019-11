© RIPRODUZIONE RISERVATA

Altro che Napoli , il futuro immediato di Zlatan Ibrahimovic potrebbe addirittura essere l'Australia. La stella svedese, che ha finito il suo contratto con i Galaxy di Los angeles, è finita nel mirino del, squadra di prima serie in Australia, che avrebbe già avviato i colloqui con l'agente. A dichiararlo è stato lo stesso presidente del Perth Tony Pignata al quotidiano The Age.Fin qui nulla di strano, ma a far sorridere sarebbe la durata dell'eventuale accordo. Si tratterebbe, infatti, di un contratto temporaneo per permettere adi disputare gli ultimi sei match stagionali in. Sarebbe in ogni caso un trasferimento storico per il campionato australiano, anche se la trattativa è ancora in fase iniziale e non è detto che interessi allo svedese.