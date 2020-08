Benfica, problemi per Cavani. Thiago Silva prende tempo, il Milan aspetta il sì di Ibra

Sono i giorni di Cavani, Ibrahimovic e Thiago Silva ad un passo dall'ultimo, importante, accordo della loro carriera. Per questo, hanno deciso di prendersi qualche ora di riflessione prima di comunicare la loro decisione. Thiago Silva, capitano della finalista Psg, ha ricevuto un'importante offerta dalla Fiorentina ma nelle ultime ore anche il Chelsea e due club della Premier hanno contattato il suo agente. Dopo la super sfida di domenica contro il Bayern, il brasiliano ufficializzerà la sua scelta. Entro il week end è, invece, attesa la risposta definitiva di Ibra: lo svedese si vede ancora al Milan, con il club rossonero che esterna ottimismo. Il Diavolo è convinto di aver fatto tutti gli sforzi possibili per trattenere ancora il bomber 38enne: sul tavolo un accordo da circa 6 milioni di euro fino al 2021. La squadra di Pioli si raduna lunedì: l'obiettivo è quello di aver in gruppo anche lo svedese.

Cavani, infine, potrebbe rimandare il suo viaggio a Lisbona dove era atteso per visite e firme con il Benfica. Le parti, dopo l'accordo triennale da 10 milioni di euro a stagione, non hanno definito quei dettagli fondamentali per la stesura dei contratti. Da quanto trapela, si tratta di problemi fiscali. Ultimo aggiornamento: 22:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA