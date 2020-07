Lui è uno dei calciatori più acclamati al mondo, lei è la giornalista sportiva più apprezzata e seguita della tv italiana. Loro sono Zlatan Ibrahimovic e Diletta Leotta e insieme sono pronti per inaugurare una nuova era del fitness al fianco di Buddyfit. Buddyfit è la nuova applicazione disponibile per Android ed iPhone creata per consentire alle persone di allenarsi in qualsiasi luogo con il supporto di un personal trainer. Workout personalizzati o allenamenti in diretta, con Buddyfit il trainer è sempre con te e può seguirti a distanza monitorando i risultati e fornendo supporto e spiegazioni in chat.



Da oggi il team di Buddyfit potrà contare anche su Zlatan Ibrahimovic Global Brand Ambassador del gruppo, che ha sempre fatto delle invidiabili prestazioni fisiche un vantaggio competitivo, e su Diletta Leotta, Brand Ambassador per l'Italia, simbolo di eleganza e determinazione quando si parla di raggiungimento di obiettivi che hanno creduto fin da subito nel progetto di questa giovane realtà. L'idea nasce da un'intuizione del suo fondatore Ciferri, che ha recepito la difficoltà di allenarsi da casa con costanza tramite le classiche applicazioni di fitness che però lasciano da solo l'utente; da lì l'idea di facilitare la connessione con un personal trainer a distanza, che possa seguire la persona nei suoi allenamenti.



«Gli ultimi eventi hanno rivoluzionato completamente l'industria del fitness -- dichiara Giovanni Ciferri CEO di Buddyfit - ed oggi le esigenze delle persone sono cambiate. Dopo aver sperimentato la possibilità di allenarsi anche a casa, le persone ricercano la flessibilità di potersi allenare dove vogliono e quando vogliono abbinando alla palestra il lavoro a casa. Lavoriamo da mesi al progetto, ed oggi siamo orgogliosi di lanciare l'app ufficialmente in Italia, nostro primo mercato, con Zlatan e Diletta che hanno creduto in noi.»



Con un'interfaccia accattivante ed intuitiva oggi tramite Buddyfit è possibile allenarsi in diretta con il proprio trainer in video, oppure seguendo un workout personalizzato sui propri obiettivi, senza i vincoli di tempo e luogo. Al mare, a casa, a bordo piscina, ogni luogo con Buddyfit diventa il posto giusto per una sessione di allenamento. La società si pone l'obiettivo di divenire leader del crescente mercato del fitness online offrendo i propri servizi a trainer e palestre, supportandoli nell'ampliare i loro servizi. Già oggi oltre 100 tra i migliori personal trainer in Italia e più di 3.000 persone utilizzano l'app ogni mese. Dall'allenamento funzionale alla palestra, dal Pilates allo Yoga, passando per il Calisthenics e gli allenamenti posturali, all'interno dell'app è possibile ricercare trainer per ogni specialità.



Dopo il mercato della ristorazione, rivoluzionato dalle piattaforme di delivery, anche il mercato del fitness si accinge dunque ad entrare nell'era digitale. «Lavoriamo al fianco degli operatori del settore, e come società tecnologica il nostro obiettivo è quello di aiutarli ad ampliare la loro offerta intercettando un nuovo trend che negli Stati Uniti è esploso da tempo, quello del coaching online. Le prime palestre con cui abbiamo iniziato a lavorare offrono dentro un unico abbonamento l'accesso alla struttura ed un piano di allenamento tramite Buddyfit che consenta ai clienti di alternare l'allenamento a casa a quello in palestra, grazie ad un'app tramite cui offrire un servizio di massima qualità.» conclude Ciferri