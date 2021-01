Il primo tempo tra Inter e Milan finisce con la tensione alle stelle. Ibrahimovic e Lukaku sono finiti testa contro testa sfiorando la rissa. Nasce tutto da un fallo di Romagnoli sull'attaccante dell'Inter, che non la prende bene. Nella discussione si inserisce anche il numero 11 rossonero (che aveva segnato poco prima il gol del vantaggio) e i due, che si conoscono dai tempi del Manchester United, cominciano a stuzzicarsi.

Ibra contro Lukaku: ecco cosa si sono detti

Ibra sembra provocarlo sorridendo: «Go to do your voodoo sh**, little donkey», le parole intercettate dai microfoni. Zlatan fa riferimento a dei fantomatici "riti voodoo" della madre di Lukaku che aveva consigliato al figlio di andare al Chelsea nel 2017: «Il suo agente era pronto a firmare ma durante l'incontro decisivo Romelu ha chiamato sua madre, che era in pellegrinaggio in Africa o non so dove. E per qualcosa legato al voodoo gli ha detto che doveva andare al Chelsea», le parole di Farhad Moshiri.

Il belga reagisce malissimo alla provocazione e i due per poco non vengono alle mani. L'arbitro Valeri li ammonisce entrambi ma al fischio del primo tempo Ibrahimovic fila via negli spogliatoi e dà appuntamento nel tunnel a un Lukaku che va letteralmente su tutte le furie. E dalle immagini e i microfoni a bordocampo emergono dettagli sulla frase scatenante. Perché il centravanti belga, prima di uscire dal campo, urla a Ibra: «Vuoi parlare di mia madre? Vieni qui, vuoi parlare di mia madre?».

LA SPIEGAZIONE

Ma a cosa si riferiva Ibrahimovic? Semplice. Nel 2018 il patron dell'Everton spiegò che Lukaku ha lasciato i Toffees per via di un rito voodoo: «Romelu ha chiamato sua madre, che era in pellegrinaggio in Africa e per qualcosa legato al voodoo gli ha detto che doveva andare al Chelsea». Alla fine Romelu firmerà per lo United.

LA DIRETTA

